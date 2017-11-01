Максим Степанов: «Если Одесский Припортовый завод быстро не продать, он превратится в груду металлолома!»

По информации пресс-службы областной администрации, такое убеждение глава региона высказал в эфире телеканала «Прямой». По его словам, если в ближайшее время завод не будет приватизирован, то актив обесценится.

«Завод работал с марта по июль, потом остановился. Сейчас снова запускается. В результате мы имеем снижение показателей по химическому производству на 29%. Поэтому ОПЗ нужно незамедлительно продавать. Другого пути нет!», — уверен Максим Степанов.

По его убеждению, если упустить время, то предприятие вообще ничего стоить не будет.

Напомним, что две предыдущих попытки приватизации предприятия потерпели фиаско. Вновь попытаться продать ОПЗ Фонд Госимущества собирается не ранее весны следующего года.