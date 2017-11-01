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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Одесская область в этом году вышла в лидеры по росту промышленного производства

Категория: Новости


Одесская область в этом году вышла в лидеры по росту промышленного производства

По информации пресс-службы областной администрации, «… за девять месяцев 2017 года в регионе отмечен рост производства почти на 17%. Это лучший показатель среди всех регионов страны!»

При этом именно на Одесскую область приходится значительная часть производства целого ряда продукции. Так, по информации ведомства, «…на регион приходится до 70% производства мясных консервированных изделий, 60% - продукции виноделия, 20% подсолнечного масла и 14% электроэнергии от солнечных электростанций.

Добавим, что с начала года в экономику региона инвестировано более 40 миллионов долларов, а всего с начала инвестирования (1991год) в регион поступили 558 миллионов долларов.



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