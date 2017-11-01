В одесских аптеках продают наркотики. Без рецепта. Всем желающим

Об этом сообщил на своей странице в Facebook известный общественник Владислав Сердюк.

Согласно приведенной им информации, «…в аптеке, расположенной на 6-й станции Большого Фонтана, продали человеку с явными признаками наркозависимости кодеиносодержащий препарат без рецепта и предоставления чека!»

При этом, по наблюдению местных жителей, используют эти препараты наркозависимые граждане буквально рядом – на территории, прилегающей к детскому садику №107, расположенном в Экономическом переулке.

И судя по тому, что там практически ежедневно находят упаковки и ампулы от кодеиносодержащих препаратов, продажа их проводится регулярно.

О сложившейся ситуации Владислав Сердюк проинформировал лично начальника ГУНП Дмитрия Головина. Копию заявления он выложил на своей странице в соцсетях.

Отметим, однако, что, судя по выложенной копии заявления, случай с незаконной продажей кодеиносодержащего препарата был отмечен еще 23 сентября. Поэтому непонятно, почему общественник сообщил об этом только сейчас.