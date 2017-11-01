В Одессе заминировали ночной клуб. Причем на сей раз не «телефонный террорист», а «рукописный шантажист»

По информации ГУНП, в полицию обратился директор заведения, сообщивший, что «…неизвестный принес ему конверт, в котором было письмо о том, что в помещении установлен опасный предмет, который может нанести вред помещению. Чтобы этого не произошло, злоумышленник потребовал несколько десятков тысяч долларов!»

На место немедленно выехала оперативно-следственная группа, кинологи и спасатели, проверили помещения клуба и прилегающую территорию, но никакого опасного предмета найдено не было.

Отметим, что по неофициальной информации проверка проводилась в клубе «Палладиум».

Что предпринимается для поиска злоумышленника, пока неизвестно.