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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Несмотря на заверения правоохранителей, поджоги автомобилей продолжаются

Категория: Новости


Несмотря на заверения правоохранителей, поджоги автомобилей продолжаются

Правда, теперь этот процесс «перекочевал» из Одессы в область.

Очередной такой случай произошел накануне в поселке Шабо Белгород-Днестровского района.

Там нынешней ночью практически полностью выгорел автомобиль. По информации ГУНП, на месте возгорания обнаружена пластиковая бутылка со следами горючей смеси.

Поэтому тот факт, что причиной возгорания стал преднамеренный поджог, практически не вызывает сомнений.

Напомним, что несколько дней назад в Одессе в течение одной ночи было сожжено два десятка автомобилей.  Что советник начальника ГУНП Руслан Форостяк объяснил «криминальными разборками».



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