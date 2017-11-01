Каждый депутат горсовета может получить по миллиону гривен для работы на округах

Такое предварительное решение приняла профильная комиссия горсовета.

Об этом рассказала директор департамента финансов Светлана Бедрега. По ее словам, в настоящее время депутатский фонд вдвое меньше.

В основном средства из депутатского фонда расходуются на остекление подъездов, ремонт кровель, строительство и ремонт детских площадок, ремонт детских садиков и школ и т.п.

Отметим, что про информации муниципалитета, значительная часть выделенных средств остается неосвоенной.

Неужели и впрямь некуда потратить?