Каждый депутат горсовета может получить по миллиону гривен для работы на округах

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Такое предварительное решение приняла профильная комиссия горсовета.
Об этом рассказала директор департамента финансов Светлана Бедрега. По ее словам, в настоящее время депутатский фонд вдвое меньше.
В основном средства из депутатского фонда расходуются на остекление подъездов, ремонт кровель, строительство и ремонт детских площадок, ремонт детских садиков и школ и т.п.
Отметим, что про информации муниципалитета, значительная часть выделенных средств остается неосвоенной.
Неужели и впрямь некуда потратить?