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  • Дата: Вчера, 10:00
Вчера, 10:00

Каждый депутат горсовета может получить по миллиону гривен для работы на округах

Категория: Новости


Каждый депутат горсовета может получить по миллиону гривен для работы на округах

Такое предварительное решение приняла профильная комиссия горсовета.

Об этом рассказала директор департамента финансов Светлана Бедрега. По ее словам, в настоящее время депутатский фонд вдвое меньше.

В основном средства из депутатского фонда расходуются на остекление подъездов, ремонт кровель, строительство и ремонт детских площадок, ремонт детских садиков и школ и т.п.

Отметим, что про информации муниципалитета, значительная часть выделенных средств остается неосвоенной.

Неужели и впрямь некуда потратить?



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