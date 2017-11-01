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  • Дата: Вчера, 14:00
Вчера, 14:00

Одесский общественный бюджет будет выполнен максимум на семьдесят процентов

Категория: Новости / Экономика и финансы


Одесский общественный бюджет будет выполнен максимум на семьдесят процентов

Такой прогноз озвучила директор департамента финансов Светлана Бедрега.

По ее словам, это объясняется тем, что по многим проектам даже не проведены тендеры. А потому все необходимые подготовительные мероприятия явно не успеют провести до конца финансового года.

Что же касается общественного бюджета следующего года, то победившие на конкурсе проекты начнут реализовываться уже с начала года.

Именно для этого победителей в конкурсе проекты будут определены до конца декабря.

Ведь, по мнению экспертов, существенной причиной того, что многие проекты нынешнего года так и останутся нереализованными, является то, что их финансирование начали только во втором полугодии.



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