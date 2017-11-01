Выдумки вместо фактов?

Заявление советника министра внутренних дел Антона Геращенко о том, что «…найден автомат, из которого убита Амина Окуева со следами ДНК стрелявшего – это фейк.

Вначале это сочинение опроверг начальник управления коммуникации ГУНП в Киевской области Николай Жукович, по словам которого, во-первых, на найденном неподалеку от места убийства автомате нет никаких следов ДНК. А во-вторых – нет никаких подтверждений тому, что это – тот самый автомат.

А теперь, как следует из репортажа телеканала «ICTV», в кустах на месте покушения найдены гильзы от автомата Калашникова калибра 7,62 миллиметров. А найденный неподалеку от места нападения автомат, по данным полиции, имеет калибр 5,45.

Таким образом получается, что если найдены гильзы от выпущенных по машине Адама Осмаева и Амины Окуевой пуль, то обнаруженный в стороне от места покушения автомат априорно не является орудием данного преступления.

Следовательно, заявление советника министра внутренних дел и, по совместительству, автора пресловутого «Миротворца» – это заведомая дезинформация.