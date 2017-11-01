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  • Дата: Вчера, 13:00
Вчера, 13:00

Трагедия произошла вечером на трассе «Одесса-Рени»

Категория: Новости / Происшествия


Трагедия произошла вечером на трассе «Одесса-Рени»

На территории Болградского района микроавтобус на полной скорости врезался в запряженную лошадью телегу.

В результате столкновения телега буквально разлетелась в щепки. По имеющимся данным, все трое людей, находившихся на ней, погибли. Пострадала так же пассажирка микроавтобуса. С черепно-мозговой травмой и несколькими переломами она госпитализирована.

Водителя микроавтобуса спасла подушка безопасности.

Проводится расследование. Информации о том, был ли водитель микроавтобуса в состоянии опьянения, пока нет.



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