Трагедия произошла вечером на трассе «Одесса-Рени»

На территории Болградского района микроавтобус на полной скорости врезался в запряженную лошадью телегу.

В результате столкновения телега буквально разлетелась в щепки. По имеющимся данным, все трое людей, находившихся на ней, погибли. Пострадала так же пассажирка микроавтобуса. С черепно-мозговой травмой и несколькими переломами она госпитализирована.

Водителя микроавтобуса спасла подушка безопасности.

Проводится расследование. Информации о том, был ли водитель микроавтобуса в состоянии опьянения, пока нет.