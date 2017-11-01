Одесская Молдаванка привыкает жить без воды

Во многих домах на Молдаванке уже трое суток нет воды.

Как сообщает ИА «Думская», без водоснабжения остаются дома на улицах Степовая, Мечникова, Запорожская, Прохоровская и Богдана Хмельницкого.

Причиной стал прорыв магистрального водовода на улице Запорожской.

При этом, по словам местных жителей, ремонтники якобы не спешат с ремонтом, работая всего по паре часов в сутки.

Впрочем, в настоящее время там работает ремонтная бригада и, по сообщению диспетчера «Инфоксводоканала», работа должна быть завершена уже сегодня вечером. После чего водоснабжение будет незамедлительно восстановлено.