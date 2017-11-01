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  • Дата: Вчера, 15:00
Вчера, 15:00

Одесская Молдаванка привыкает жить без воды

Категория: Новости


Одесская Молдаванка привыкает жить без воды

Во многих домах на Молдаванке уже трое суток нет воды.

Как сообщает ИА «Думская», без водоснабжения остаются дома на улицах Степовая, Мечникова, Запорожская, Прохоровская и Богдана Хмельницкого.

Причиной стал прорыв магистрального водовода на улице Запорожской.

При этом, по словам местных жителей, ремонтники якобы не спешат с ремонтом, работая всего по паре часов в сутки.

Впрочем, в настоящее время там работает ремонтная бригада и, по сообщению диспетчера «Инфоксводоканала», работа должна быть завершена уже сегодня вечером. После чего водоснабжение будет незамедлительно восстановлено.



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