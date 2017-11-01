Вятрович: 8 марта отмечать День борьбы за права женщин без статуса выходного, а 1 мая станет Днем труда

Украинский институт национальной памяти предлагает внести изменения в календарь украинских праздников. Об этом в комментарии «Главреду» сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Вятрович планирует переформатировать 8 марта с Международного женского дня в День борьбы за права женщин, этот день предлагается лишить статуса выходного дня.

По информации Вятровича также предлагается изменить статус 1 мая – переименовать его с «Международного дня солидарности трудящихся» в «Праздник труда». В то же время, Вятрович отметил, что день останется выходным.

«Сейчас мы подали этот законопроект на утверждение Кабмина, но, к сожалению, он пока не утвержден, так как он получил замечания со стороны Министерства культуры», - отметил Вятрович.

Он добавил, что, если этого сделать не удастся, то при поддержке народных депутатов, документ будет подаваться как депутатский законопроект.

«Я считаю, что для страны это будет очень важный шаг вперед. Это - продолжение декоммунизации. Потому что мы наконец должны прекратить жить синхронно с государством-агрессором", - добавил Вятрович.

В апреле сообщалось, что институт национальной памяти закончил общественное обсуждение законопроекта о государственных и других праздниках, памятных и скорбных датах. Тогда отмечалось, что в ходе обсуждения поступило 672 обращения от граждан, партий, организаций и госучреждений.