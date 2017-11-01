Вечер удался! Компания в одном дворе устроила ДТП, драку и поножовщину!

События произошли накануне во дворе на улице Малая Арнаутская.

По информации ИА «Пушкинская», в ходе совместного распития спиртных напитков один из участников «мероприятия» выскочил на проезжую часть и начал буквально бросаться на проезжающие автомобили. В результате через несколько минут он таки был сбит автомобилем по развозу еды.

Затем на улицу выскочила окровавленная женщина с резаной раной руки, а когда в квартиру, где шло «празднество» прибыл полицейский патруль, там был обнаружен еще один его участник, который со следами свежих побоев на лице… мирно спал.

Проводится расследование.

Отметим, что по словам соседей пьяные дебоши в этой квартире происходят происходят постоянно.