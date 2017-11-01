Стрельба на поселке Котовского. Полицейского ранил бывший сослуживец?

Такую версию озвучил в соцсетях советник начальника ГУНП Руслан Форостяк.

По его словам, во время совместного распития спиртных напитков между двумя мужчинами возник конфликт. В результате один из них – действующий сотрудник полиции, попал в реанимацию с травмой головы. Причиной стал выстрел из травматического пистолета, который совершил… бывший полицейский.

Проводится расследование. Открыто уголовное производство по статье «покушение на убийство».

Напомним, что по действующим правилам стрелять из травматического оружия в голову категорически запрещено.

Напомним, что происшествие, приведшее к серьезному ранению полицейского, произошло 11 ноября.