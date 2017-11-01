 
Информация к новости
  • Просмотров: 91
  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В Белгороде-Днестровском расстреляли двух человек. Преступник задержан.

Категория: Новости / Происшествия


В Белгороде-Днестровском расстреляли двух человек. Преступник задержан.

Накануне вечером в Белгороде-Днестровском во дворе жилого дома злоумышленник открыл огонь из огнестрельного оружия по двум беседующим на скамейке мужчинам.

Как сообщил советник начальника ГУНП Руслан Форостяк, один погиб на месте, второй в тяжелом состоянии госпитализирован.

Стрелявший задержан. Проводится расследование. По предварительной информации, убийца стрелял картечью из гладкоствольного ружья.

Отметим, что за выходные дни в области совершены четыре убийства, три из которых – с использованием огнестрельного оружия.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 