В Белгороде-Днестровском расстреляли двух человек. Преступник задержан.

Накануне вечером в Белгороде-Днестровском во дворе жилого дома злоумышленник открыл огонь из огнестрельного оружия по двум беседующим на скамейке мужчинам.

Как сообщил советник начальника ГУНП Руслан Форостяк, один погиб на месте, второй в тяжелом состоянии госпитализирован.

Стрелявший задержан. Проводится расследование. По предварительной информации, убийца стрелял картечью из гладкоствольного ружья.

Отметим, что за выходные дни в области совершены четыре убийства, три из которых – с использованием огнестрельного оружия.