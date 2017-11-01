22-летний житель Винницы женился на 80-летней женщине-инвалиде, чтобы избежать призыва на срочную службу.

Как сообщает «ВiнницяInfo», пару расписали через два часа после того, как они подали заявление на регистрацию брака. В конце октября новоиспечённый молодожён получил повестку в армию, однако уже через несколько дней отнёс в военкомат свидетельство о регистрации брака.

«Сам отец привёл призывника в военкомат, и сам отец за сына говорит фразу: "Он в армию не пойдёт, потому что женат, у него жена инвалид первой группы". Это меня больше всего поразило», — отмечает винницкий военный комиссар Александр Данилюк.

Добавим, что военные хотят оспорить состоявшийся брак в суде, доказав его фиктивность.

«Брак является фиктивным, если заключён супругами или одним из них без намерения создания семьи и приобретения прав на обязанности супругов. Но он может быть признан недействительным только по решению суда», — констатирует начальник отдела госрегистрации Главного терруправления юстиции в Винницкой области Елена Ефименко.

В любом случае, как добавляет издание, молодого человека могут снова призвать до его 27-летнего возраста. Следовательно, он должен тщательно беречь здоровье жены, чтобы она прожила ещё минимум пять лет.