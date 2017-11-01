По Украине безработица растет, а в Одессе- наоборот, падает

По ее словам, на сегодняшний день на бирже труда в Одессе официально зарегистрированы 1847 безработных. А в конце прошлого года этот показатель составил 2085 человек. Таким образом, снижение составило 11%.

Правда, при этом имеется определенный дисбаланс. Так, 80% зарегистрированных безработных составляют служащие. При этом из общего числа вакансий на долю служащих приходится только 34%.

Более половины всех свободных вакансий — 53%, приходится на рабочие профессии. При этом число людей рабочих профессий среди официальных безработных всего 16,5%.