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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

По Украине безработица растет, а в Одессе- наоборот, падает

Категория: Новости / Экономика и финансы


По Украине безработица растет, а в Одессе- наоборот, падает

По ее словам, на сегодняшний день на бирже труда в Одессе официально зарегистрированы 1847 безработных. А в конце прошлого года этот показатель составил 2085 человек. Таким образом, снижение составило 11%.

Правда, при этом имеется определенный дисбаланс. Так, 80% зарегистрированных безработных составляют служащие. При этом из общего числа вакансий на долю служащих приходится только 34%.

Более половины всех свободных вакансий — 53%, приходится на рабочие профессии. При этом число людей рабочих профессий среди официальных безработных всего 16,5%.



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