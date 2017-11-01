На сегодняшний день отопительный сезон начат практически повсеместно

По крайней мере, там, где ответственность за это несут муниципальные службы.

Такую информацию предоставил директор департамента городского хозяйства Александр Козловский.

По его словам, «все сто сорок четыре городских котельных работают с полной нагрузкой. Теплоноситель подан практически по всем социальным объектам и жилым домам. Ремонтные работы проводятся только по отдельным квартирам и стоякам исходя из обращений граждан!»

Что же касается городской ТЭЦ, то после того, как 3 ноября было принято решение о передаче 95 миллионов гривен КП «Теплоснабжение города Одесса», которое, в свою очередь, перевело эти средства ТЭЦ в качестве частичного погашения долга, а ТЭЦ – соответственно НАК «Нафтогаз», лимиты на газ были предоставлены.

В настоящее время ТЭЦ работает. При этом ее мощности уже задействованы более, чем на 70%.

В результате все социальные объекты и большая часть жилых домов в центральной части города подключены к теплоносителю. По мнению коммунальщиков, на полную мощность ТЭЦ заработает уже сегодня-завтра.