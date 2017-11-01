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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

New York Times обозначила на карте Крым как «спорную» территорию

Категория: Новости

New York Times обозначила на карте Крым как «спорную» территорию

Газета New York Times опубликовала карту, на которой изобразила Крым «спорной» территорией. Карта была размещена в материале «Путинский мост в Крым может нести больше символизма, чем движение».

В статье издания была размещена карта, на которой Российская Федерация и Крым были изображены одним цветом, а статус полуострова указан как «спорный».

New York Times также приводит слова политолога академии при президенте РФ Екатерины Шульман, которая утверждает, что строительство моста, соединяющего Россию и аннексированный полуостров, является символическим.

«Это (строительство моста) самым очевидным образом показывает связь между Крымом и Россией, что Крым является частью России, связанным с ней прочным мостом, — это так же символично, как и то, что это происходит», - заявила она.



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