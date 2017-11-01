Пенсионный фонд: Почти у половины украинских пенсионеров пенсия увеличилась менее чем на 200 грн.

Почти у половины украинских пенсионеров пенсия увеличилась менее чем на 200 грн. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины в ответ на запрос УНН.

«По состоянию на 1 октября текущего года на учете в органах ПФУ находится 11 766 808 пенсионеров, средний размер назначенных месячных пенсий составил 2 447,95 грн.», - говорится в сообщении.

В частности, распределение численности пенсионеров по диапазонам повышения пенсий с 1 октября 2017 года выглядит так:

- до 200 грн. - 4 794,8 тыс. человек;

- от 200,01 до 300 грн. - 839,8 тыс. человек;

- от 300,01 до 400 грн. - 670,2 тыс. человек;

- от 400,01 до 500 грн. - 559,8 тыс. человек;

- от 500,01 до 1000 грн. - 1 291,6 тыс. человек;

- от 1 000,01 до 2000 грн. - 1 332,0 тыс. человек;

- от 2 000,01 до 4500 грн. - 651,9 тыс. человек;

- более 5000 грн. - 98,8 тыс. человек.

В Пенсионном фонде добавили, что после повышения пенсий и проведенных перерасчетов в октябре текущего года средний размер пенсий увеличился на 561,18 грн.

Напомним, Верховная Рада приняла пенсионную реформу 3 октября. Согласно этому документу, около 9 млн пенсионеров с октября уже должны были получить увеличенную пенсию (минимум до 1452 грн.) Кроме того, реформа предусматривает ряд других изменений в пенсионной системе Украины. Закон вступил в силу 11 октября.