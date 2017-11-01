Повысятся ли цены на мясо уже в преддверии Нового года?

Производители мясной продукции затаились в ожидании сигнала от власти. Если парламент таки решится сократить госпомощь (дотации) аграриям в следующем году, цены на мясо неизбежно пойдут вверх уже в преддверии Нового года. Об этом в комментарии УНН заявил экономический эксперт Павел Мороз.

Он отметил, что сейчас на рынке относительно стабильная ситуация: ажиотаж потребителей спал, а производители смогли адаптироваться под новые условия и даже несколько снизить цены на продукцию.

«Во-первых, спал спекулятивный момент. Во-вторых, аграрии, а в большинстве случаев это животноводы, производство которых носить сезонный характер, а основная часть продаж приходится на вторую половину года, получили дотации. Дотации от государства позволили стабилизировать цену на продукцию и об этом не однократно предупреждали эксперты в начале действия программы», — уточнил П. Мороз.

Тем не менее, ситуация остается весьма шаткой, считает эксперт. Если производители услышат от власти мессидж о сокращении госпомощи в следующем году, они тут же рванут цену на свою продукцию.

«В проекте бюджета на следующий год заложено сокращение финансирования программы по предоставлению дотаций. Я напомню, что сейчас благодаря этим дотациям производитель возвращает 60 — 70% от уплаченного им НДС. То есть, он платит в бюджет НДС, а ему из этой суммы возвращают 60 −70%. Если в следующем году эту программу сократят в два раза, то пострадают в первую очередь животноводы, производители молочной продукции.

Безусловно, и сам предпраздничный сезон будет способствовать росту цен. Но если производители поймут, что не дай Бог, эта программа дотаций будет сокращена, то они тут будут вынуждены поднять цены. И снова мы столкнемся с шоком и негативом в обществе», — заявил П. Мороз.

Остановить этот пагубный процесс может только решение власти о сохранении дотаций хотя бы на уровне этого года, но с условием внесения нескольких изменений в механизм распределений, уверен эксперт.

«В случае, если им дать положительный мессидж в плане того, что правительство примет решение об увеличении финансирования, или сохранении финансировании хотя бы на уровне этого года, то есть 4 млрд грн., то никакого скачка цен не будет. Как минимум это логично обоснованно с точки зрения производителя», — резюмировал П. Мороз.