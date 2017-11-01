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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Президент Петр Порошенко подписал закон об отмене конкурсов на должности глав местных администраций.

Категория: Новости

Президент Петр Порошенко подписал закон об отмене конкурсов на должности глав местных администраций.

Об этом указано в статусе соответствующего законопроекта на сайте парламента.

Согласно документу, конкурсы на должности глав местных госадминистраций будут отменены. Их будет назначать президент по представлению Кабмина.

Руководители центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав правительства, а также их заместители назначаются и освобождаются от должности Кабмином.

Кроме того, главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители потеряют статус госслужащих.

Напомним, 9 ноября Рада 234 голосами приняла в целом закон №7126, отменив конкурсы на должности глав местных госадминистраций.



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