Одесские коммунальщики полностью готовы к борьбе со снежными заносами

Об этом на аппаратном совещании доложил директор департамента городского хозяйства Александр Козловский.

По его словам, на сегодняшний день на балансе КП «Городские дороги» имеется девяносто пять единиц спецтехники. Это в полтора раза больше, чем, скажем, пять лет назад.

Кроме того, еще до двух десятков единиц снегоуборочной техники можно будет взять во временное пользование у предприятий города. Соответствующие договора уже заключены.

Что же касается посыпного материала, то его заготовлено даже больше необходимого. Так, на сегодняшний день в запасе имеется почти шестнадцать тысяч тонн песчано-солевой смеси, что на три тысячи больше плановых показателей.