В Одесской области ограблен еще один православный храм

Ночью неизвестные ограбили Свято-Казанский храм в селе Молога Белгород-Днестровского района Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской епархии Украинской православной церкви. С помощью лестницы грабители перелезли через церковный забор, вырвали оконную решётку, проникли в помещение и разбили блок охранной сигнализации. До приезда группы быстрого реагирования охранной компании из райцентра Белгород–Днестровский преступники успели обчистить кружки для пожертвований нуждающимся (сбор помощи был объявлен по епархии в конце октября) и скрыться.

Напомним, что за последние несколько лет в Одесской области ограбили более 50 храмов.