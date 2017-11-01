Вопрос о подаче тепла в район Шкодовой горы остается нерешенным

Об этом сообщил первый вице-мэр Анатолий Орловский.

По его словам, разрешения на подключение котельной НПЗ, которая подает тепло в этот район до сих пор нет. И это несмотря на что вице-премьер Геннадий Зубко дважды давал предписания Фонду Госимущества, который сейчас отвечает за территорию неработающего НПЗ, обеспечить работу котельной.

Тем не менее, по словам чиновника, «…мы активно работаем по этому вопросу с Фондом Госимущества и Кабмином!»

Поэтому он не сомневается, что вопрос будет решен уже в течение недели.