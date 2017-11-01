Грандиозное 15-летие: Международный гуманитарный университет отмечает юбилей

15 лет. Для человека – это возраст взросления, время мужания, когда формируется мировоззрение и определяются целеустремления.
А для высшего учебного заведения – это именно тот срок, когда, взяв удачный старт, определив правильные цели и приоритеты, можно достичь таких высот, которые другим не подвластны даже за десятилетия.
Яркий пример тому – Международный гуманитарный университет, молодой и прогрессивный негосударственный вуз, распахнувший свои двери пятнадцать лет назад.
Открывая торжества по случаю этой даты, президент МГУ, народный депутат Украины, академик Сергей Кивалов отметил, что очень гордится достигнутыми коллективом вуза за эти годы успехами.
Успех и востребованность наших выпускников - это наша гордость и стимул дальше развиваться и совершенствоваться. Юбилей – прекрасный повод подводить итоги и стоить планы на будущее. Мы будем продолжать совместными усилиями развивать наш родной университет! И сегодня в этот праздничный день я хочу от чистого сердца поблагодарить всех тех, кто прошёл этот не всегда лёгкий, но созидательный и успешный путь вместе с нами!
Да, на первых порах было непросто. А разве было когда-нибудь просто начинать с нуля новое дело, ставить при этом высокую планку и не снижать её, даже когда жизнь воздвигает все новые барьеры и препоны?! Помогли энтузиазм и вера коллектива единомышленников.
10 ноября в концерт-холле «Сады Победы» собрались все, кто вложил силы и душу в становление и развитие нового вуза.
Среди них первый ректор МГУ Илья Иванович Каракаш, который, как никто другой, помнит то время, когда создавался вуз, выросший из нескольких кабинетов на Пионерской, 7 в первые месяцы жизни. Это также доктор физико-математических наук, профессор Николай Павлович Коваленко, ставший вторым ректором Международного гуманитарного университета, при котором вуз на Фонтанской дороге, стал равным в ряду лучших вузов. Это нынешний руководитель университета Анатолий Федорович Крыжановский, успешно продолжающий дело своих предшественников. Это весь профессорско-преподавательский состав и сотрудники МГУ, отдающие свои знания и умения во имя общей цели. Их имена звучали в этот вечер, когда они поднимались на сцену за заслуженными наградами и Почетными грамотами.
Наивысшую награду в этот день Сергей Кивалов вручил человеку, который стоял у истоков создания вуза Илье Ивановичу Каракашу - диплом почетного доктора Honorius Causa Международного гуманитарного университета.
Профессор Николай Коваленко также вспоминал, как все начиналось:
По мнению видного ученого, следуя лучшим мировым образцам, им удалось создать вуз, с которым не выдерживают конкуренцию многие государственные вузы.
Сергей Кивалов выразил благодарность профессорам и преподавателям, которые поверили и пришли работать в Международный гуманитарный университет и делали все для престижа вуза, его роста и процветания, для того, чтобы он занял достойное место в ряду лучших вузов страны.
И не случайно за пятнадцать лет МГУ стал престижным университетом, который идет в ногу со временем, работая на опережение.
В этом году распахнула свои двери ультрасовременная стоматологическая клиника Международного гуманитарного университета. Медучреждение оснащено новейшим оборудованием и является базой практики для будущих врачей-стоматологов, обучающихся в Мединституте. Учебно-клинические кабинеты обеспечены современным стоматологическим оборудованием, удобными креслами и бормашинами с сенсорным включением света. Готовится к открытию еще одна современная клиника.
Международный гуманитарный университет осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов по разным направлениям. Сегодня в университете функционирует факультет искусства и дизайна, лингвистики и перевода, а также два института – Институт права, экономики и международных отношений и Одесский медицинский институт. В структуре вуза два колледжа – Экономико-правовой и Медицинский. Только в этом году в МГУ были открыты новые специальности, такие как спортивный менеджмент, менеджмент в здравоохранении, правоохранительная деятельность, арт-менеджмент и продюссирование, управление в таможенном деле, а также специализации: педагогическая – на факультете лингвистики и перевода, и морское и таможенное право – на базе Института права, экономики и международных отношений.
Поздравить коллектив МГУ пришли многие государственные и общественные деятели, представители науки, культуры и духовенство.
Так, с достигнутыми результатами работы коллектив МГУ поздравил председатель Совета ректоров вузов Одесской области Сергей Степаненко:
От имени старейшего вуза – Одесской духовной семинарии, которая в следующем году будет отмечать свое 180-летие, самый молодой вуз Одессы поздравил ректор семинарии архимандрит Серафим и пожелал и дальше развиваться семимильными шагами, достигая своей главной цели – подготовки высококвалифицированных специалистов.
А настоятельница Свято-Архангела-Михайловского женского монастыря игуменья Серафима выразила надежду, что выпускникам МГУ будет по плечу реализация задач и проблем государственного масштаба:
Поздравили коллектив университета: председатель Одесской областной организации Союза юристов Украины Виталий Серафимов,
председатель Одесского областного совета мира Тамилла Афанасьева,
председатель Регионального отделения Союза журналистов Украины Юрий Работин.
Успех любого предприятия – дело коллективное и зависит от труда, настойчивости, целеустремленности каждого члена коллектива – будь то профессор, доцент, преподаватель, или рядовой сотрудник. И от студентов, которые только влились в этот коллектив.
Кстати, первый набор в 2003 году составил 100 студентов. Сейчас же в МГУ более 4000 учащихся. В этом году МГУ набрал рекордное количество студентов, в том числе, иностранных, число которых превысило тысячный рубеж (студенты из 48 стран мира!). Это ли не наглядный пример престижа молодого университета?!
Оглядываясь на пройденный путь, оценивая уже сделанное, нынешний ректор МГУ Анатолий Федорович Крыжановский предложил рассматривать первые пятнадцать лет деятельности вуза как красивую увертюру к большой симфонии и пожелал, чтобы каждый в этой симфонии исполнил прекрасную яркую партию.
Теплые пожелания, слова благодарности и поздравления на празднике звучали в адрес родного вуза.
На празднике выступили лучшие творческие коллективы города и страны.
Также в рамках празднования юбилея, прошел ежегодный конкурс красоты Мисс МГУ-2017. 10 участниц боролись за главную корону. В этом году на сцену также вышли все победительницы конкурса, с момента его создания.
Да, студентки Международного гуманитарного университета умны, амбициозны, предприимчивы и энергичны. Но блещут девушки не только знаниями, но и красотой, пластикой и грацией.
А еще умеют замечательно петь и танцевать, что с успехом и продемонстрировали на сцене концерт-холла.
В программе конкурса также были выходы в вечерних платьях и общее дефиле.
Как же нелегко пришлось членам жюри конкурса, чтобы из десяти прекрасных девушек выбрать самую-самую. Потому номинаций было много и разных. Но корона все-таки одна.
А на воображаемый пьедестал под занавес конкурса поднялись три девушки.
Звание Мисс МГУ-2017 завоевала участница под номером 8, студентка факультета лингвистики и перевода - Дарья Щербакова. Это дебют девушки на конкурсах красоты.
Первой вице-мисс МГУ-2017 стала студентка Экономико-правового колледжа – Злата Казланжи.
А титул второй вице-мисс МГУ-2017 – студентка университета из Турции Мануэль Селенский.
Всех конкурсанток ожидали приятные сюрпризы – девушки получили ценные подарки от спонсоров – это украшения от дизайнера Киры Кокс, сертификаты на приобретение дизайнерской одежды Look Book, Knitted People, сертификаты на фотосессии от Надежды Руденко, посещение салона красоты Ля боте. Мисс МГУ 2017 Дарья Щербакова стала обладательницей бриллиантового изделия и других ценных подарков.
И долго еще сверкали вспышки фотокамер и телефонов, запечатлевающих эти прекрасные мгновения счастья и радости, летали по сцене блестящие конфетти, звучали музыкальные аккорды и царил дух молодости и веры во все хорошее.
Vivat, МГУ!