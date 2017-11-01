Благодаря масштабному ремонту теплотрасс одесские коммунальщики сэкономили до сорока миллионов гривен

Такие данные озвучил первый вице-мэр Анатолий Орловский.

По его словам, благодаря масштабным работам по замене теплотрасс, которые проводятся в городе с 2016 года, удалось не только предотвратить протекания и намокание фундаментов прилегающих домов, но и существенно сэкономить на снижении теплопотерь.

«В прошлом году мы переложили трубы на улицах Сегедская, Мечникова, Базарная. В этом году мы продолжили замену труб на Базарной и Мечникова, а также переложили теплотрассы на улице Пастера между Преображенской и Старопортофранковской.»

По его словам, благодаря этому только в прошлом году удалось сэкономить около 20 миллионов гривен, а с учетом работ, проведенных в нынешнем году, эта сумма возросла до 40 миллионов.