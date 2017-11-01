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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Права бизнеса защитит… видеосъемка

Категория: Новости


Права бизнеса защитит… видеосъемка

Кабмин подготовил законопроект о резком ограничении и упорядочении проведения обысков в предпринимательских структурах.

Как рассказал премьер-министр Владимир Гройсман, законопроект предполагает, что, во-первых, весь процесс обыска может проводиться только в присутствии адвокатов и только при условии стопроцентной видеофиксации всего процесса обыска.

Без этого суды не смогут приобщать результаты обыска к делу.

Кроме того, само разрешение на проведение обысков так же должно даваться под видеофиксацию. «А то имеются случаи, когда такие разрешения подписываются просто пачками и практически не глядя!», — резюмировал премьер.

Он так же напомнил, что нередко обыски проводят по выдуманным поводам, а их результаты используют для того, чтобы шантажировать предпринимателей.



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