 
Информация к новости
  • Просмотров: 52
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Польша подтвердила наличие списка «невъездных украинцев»

Категория: Новости / Политика


Польша подтвердила наличие списка «невъездных украинцев»

По информации телеканала «Интер» это подтвердил польский МИД.

По словам министра иностранных дел Витольда Ващиковского, создан список граждан Украины, которым запрещен въезд в Польшу. По его словам, этот список пока не длинный и касается только тех украинских деятелей и должностных лиц, которые отличились антипольскими заявлениями и действиями.

Правда, кто конкретно оказался в этом «черном списке», министр не сообщил.

Таким образом, оказавшиеся в нем граждане Украины будут узнавать о запрещении въезда на территорию Польши уже непосредственно на границе.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 