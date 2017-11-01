Польша подтвердила наличие списка «невъездных украинцев»

По информации телеканала «Интер» это подтвердил польский МИД.

По словам министра иностранных дел Витольда Ващиковского, создан список граждан Украины, которым запрещен въезд в Польшу. По его словам, этот список пока не длинный и касается только тех украинских деятелей и должностных лиц, которые отличились антипольскими заявлениями и действиями.

Правда, кто конкретно оказался в этом «черном списке», министр не сообщил.

Таким образом, оказавшиеся в нем граждане Украины будут узнавать о запрещении въезда на территорию Польши уже непосредственно на границе.