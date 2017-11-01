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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

На Приморском бульваре памятник архитектуры разрушается буквально на глазах

Категория: Новости


На Приморском бульваре памятник архитектуры разрушается буквально на глазах

По информации, приведенной в ходе аппаратного совещания, речь идет о здании по адресу переулок Чайковского, 4.

Как сообщил начальник управления архитектуры и градостроительства Александра Голованова, проблема заключается в том, что для приостановки процесса разрушения необходимо реконструировать примыкающий к нему дом по адресу Приморский бульвар, 15, который уже частично разрушен.

К сожалению, реконструкцию в необходимых объемах собственники здания не проводят.

Впрочем, он отметил, что с собственниками уже проведены совещания и согласована схема работ. Поэтому он выразил надежды, что необходимые работы будут начаты уже в ближайшее время.

При этом он отметил, что в результате проведенной реконструкции высотность здания, расположенного на Приморском бульваре, увеличится на один этаж – примерно на два метра.

Однако он гарантировал, что из архитектурного ансамбля Приморского бульвара он не выбьется.



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