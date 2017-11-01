Как одесситы пользовались «скорой» в начале прошлого века

Знаете ли вы, что первые городские телефонные будки появились в Одессе благодаря… созданию «скорой» медицинской помощи? А вообще, как начиналось это явление — оказание скорой и неотложной помощи? Загляните в Валиховский переулок, 10, где располагается старейшая в Украине Одесская городская станция скорой медицинской помощи. Все начиналось именно здесь. И даже само время продиктовало «условие»: здесь же, на этом самом месте, все и продолжается по сегодняшний день.

Граф Толстой создал одесскую «скорую» и сам работал на ней санитаром.

Да, мы и сегодня употребляем словосочетание «карета скорой помощи». А если заглянуть в Музей городской станции скорой медицинской помощи, можно увидеть и макет этой кареты, и сам момент оказания экстренной помощи более чем сто лет назад, и как выглядела одежда тех, кто ее оказывал. И даже книгу жалоб на «неотложку» тех далеких времен (!) полистать можно.

А началось все в 1903 году. До этого одесситы и понятия не имели ни о каких «скорых каретах». Случись что — посылали за домашним врачом. Еще работали ночные врачебные пункты — для людей «попроще».

Идея же создания самостоятельного медицинского учреждения, которое бы оказывало круглосуточную экстренную медицинскую помощь, принадлежит графу Михаилу Михайловичу Толстому.

Семья графа пожертвовала на создание станции, закупку оборудования и санитарных карет более 100 тыс. золотых рублей (вот они, меценаты!); остальная часть средств была собрана путем добровольных взносов и пожертвований населения.

В Валиховском переулке и был построен комплекс, состоящий из двух зданий и гаражей для санитарных карет. А сам граф Михаил Толстой (вы только вдумайтесь!) настолько проникся своим новым детищем, что целый месяц провел в Вене, перенимая опыт работы скорой помощи, а позже, уже в Одессе, сам лично выезжал на вызовы в качестве санитара.

И вот тогда же по городу, опять же за счет графа М. Толстого, устанавливались телефонные аппараты, по которым можно было вызвать карету скорой. Причем они устанавливались исключительно с этой единственной целью. Возможности поговорить по такому аппарату с приятелем не было! Рядом с аппаратом вывешивалась и подробная инструкция, как им пользоваться.

И все это — бесплатно!

И вот ведь как получается: в те годы в среднем по городу осуществлялось всего-то семь-восемь выездов в сутки. Но город рос, и эта цифра увеличивалась. Ну а потом «грянули» годы революций, и врачи «скорой» поняли: работы им будет только прибавляться. Кстати, отметим: труд сотрудников «скорой помощи» оплачивался более чем достойно. Еще деталь: врачи и санитары «скорой» ни в коем случае не брали деньги с пациентов. Помощь была бесплатной. Более того: «сунутая» в благодарность купюра могла и обидеть медика тех времен. Ну а если случался «грех», и медик все же принимал «денюжку», то его ожидало серьезное взыскание — вплоть до увольнения.

Как выглядела первая одесская станция скорой помощи? На первом этаже помещались канцелярия, аптека, материальная, квартира для инспектора. В подвальном помещении имелся ряд комнат, отведенных для санитаров и кучеров, общая столовая, умывальная комната с ванной, вещевой цейхгауз и склад для станционного имущества.

Во дворе — каретный сарай, конюшня на три пары лошадей и изоляционная конюшня для двух лошадей для подстраховки. В момент тревожного сигнала, подаваемого дежурным врачом для выезда кареты, во дворе звонил главный «тревожный колокол», параллельно с ним раздавались звонки в обеих конюшнях, в помещениях для дежурных санитаров и кучеров.

И еще. Только-только созданная «скорая помощь» в Одессе жила по девизу «Преданностiю и усердиемъ». Его и сейчас можно прочитать в Музее городской станции скорой помощи.

Одесская станция тех времен восхищала не только одесситов. В 1912 году, посетив ее, доктор А. Гертнер из Бостона оставил в Книге почетных гостей запись: «Имел величайшее счастье осмотреть станцию первой помощи, основанную графом М. Толстым. Устройство этой великолепной медицинской станции вызвало невольно мое изумление и чувство глубокой благодарности всему персоналу прекрасно организованного медицинского учреждения. Все технические приспособления поразили меня своим совершенством и необычной практичностью. Совершенство станции первой помощи стоит выше всех похвал, и я по возвращении домой не замедлю оповестить своих коллег об идеально устроенной медицинской станции при оказании помощи страждущим».