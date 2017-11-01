Лживость либерального мифа рыночной экономики

«Победить капитализм не только можно, но и нужно. Иначе человечества, в том виде, в котором мы его знаем, не станет, – заявил греческий политический аналитик Димитрис Константакопулос 5 ноября на собрании представителей левых сил Европы в клубе «София». По мнению Димитриса «социальная политика возникла не из благих намерений правящего класса. Она была необходима, поскольку этого требовала логика развития индустриальной эпохи, с одной стороны, и «соревнование двух систем» с другой.

Что на самом деле представляет собой экономическая теория капитализма? Что позволяет капитализму вновь и вновь мутировать, преодолевая перманентные кризисы?

«Невидимая рука» Адама Смита и миф конкуренции

Капиталистическая экономика построена на представлениях либеральной экономической теории о конкуренции, с помощью которой рынок будто бы умеет сам себя регулировать. Это было названо «Невидимой рукой», о которой писал основатель классической политэкономии Адам Смит. «Невидимая рука рынка» – популярная метафора, впервые использованная им в работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» для описания механизма влияния индивидуальных интересов на максимизацию общественного богатства. А.Смит объяснял, каким образом жажда богатства и роскоши побуждает людей к большему усердию и производству. «Несмотря на свою алчность и свой эгоизм… богатый служит общественным интересам и умножению человеческого рода».

В своей книге «Богатство народов» А.Смит писал: «Предпочитая оказывать поддержку отечественному производству, а не иностранному, осуществляя это производство таким образом, чтобы его продукт обладал максимальной стоимостью, он невидимой рукой направляется к цели, которая совсем и не входила в его намерения».

В XVIII в. Бернард Мандевилль в «Басне о пчелах» писал: «частные пороки – жадность, стремление к роскоши и скупость – способствуют общественному богатству». Философы шотландского Просвещения продолжали сенсационную идею Мандевилля, приравнивающую эгоизм к жадности, и сделали основной темой своих работ мысль о том, что частные эгоистичные поступки могут иметь благотворные для общества последствия, которые не имели в виду действующие лица.

Адам Смит в основание своей системы положил наблюдение, что человек по своей природе – эгоист и движим только любовью к самому себе, отражавшей его заботу как о своем материальном благосостоянии.

В теории общества любовь к себе была «движущей силой», подобно тому, как тяготение было причиной движения в ньютоновской физике. Экономическая система, которую описал Адам Смит, была результатом одновременно любви человека к себе и его особой склонности «торговать, выменивать одну вещь на другую». Обмен ведет к разделению труда, а его непреднамеренным результатом является то, что производится больший объем совокупного богатства, чем в отсутствие обмена.

Следовательно, богатство народов зависит не от сознательного государственного планирования, а от свободы людей обмениваться, специализироваться и расширять рынки.

Теория игр и либеральная экономика

Чаще всего, чтобы обосновать теорию Невидимой руки Адама Смита, на которой основана либеральная теория рыночной экономики, сегодня обычно привлекают так называемую теорию игр и наиболее известную из них – «дилемму заключенных».

Теория игр описывает то, «как люди принимают решения, когда они знают, что их поступки влияют на других, и когда все участники принимают это в расчет». Теорию игр часто применяют для экономического анализа и принятия решений в либеральной экономической теории.

Простейшая ситуация включает всего двух игроков. В игре с нулевой суммой приобретение одного игрока напрямую означает потери второго. Суть «дилеммы заключенных» состоит в следующем. Предположим, что два человека сообща совершили тяжкое преступление и были задержаны полицией. Они знают, что доказательств того, что они совершили, явно недостаточно для осуждения. В худшем случае им грозит обвинение в менее серьезном преступлении. Полицейские допрашивают задержанных по отдельности и им не разрешают общаться друг с другом. Если один из подозреваемых признается в преступлении, то он отделается минимальным наказанием (условным) за сотрудничество со следствием, тогда как другой будет приговорен к максимальному наказанию. Если заговорят оба, то каждый из них получит средний по продолжительности срок. Дилемма заключенных основана на абсолютно надуманном допущении, что делает ее чистой абстракцией, неприменимой в реальности. Это чисто метафизическая вера в то, что в этой ситуации достижимо устойчивое равновесие. Оно заключается в том, что как только подозреваемые изберут свою стратегию (в данном случае обоим задержанным следует признаться в совершении преступления), никто не захочет в одностороннем порядке отказываться от нее. Это значит, что у каждого заключенного есть выбор – признать свою вину или хранить молчание.

Применение дилеммы заключенных

в экономике

Чтобы применить теорию игр в экономике, вместо обвиняемых в совершении преступления следует взять две компании, конкурирующие на таком рынке, где цена на товар является основным критерием, определяющим выбор покупателя. Вместо «признание» или «непризнание» необходимо поставить «высокую цену» или «низкую цену». Вместо тюремного приговора будет категория «прибыли». Две компании, А и В, и предполагаемый доход, который каждая из компаний хочет получить, назначив более высокую или низкую по сравнению с конкурентом цену. Доминирующая стратегия равновесия будет той, что обе компании должны назначить низкую цену. Однако обе фирмы предпочтут оказаться в ситуации высоких, а не низких цен с обеих сторон. Проблема заключается в том, что равновесие в ситуации высоких цен обеих компаний не является стабильным. Как только компания В выберет высокую цену, компания А захочет поменять свою стратегию и назначить низкую цену. То же самое удерживает и компанию В: как только компания А предпочтет высокую цену, она тут же сменит свою стратегию и назначит низкую цену. Стабильное равновесие достигается только в том случае, если обе компании предпочтут низкую цену, потому что ни одной фирме не хочется менять свою собственную стратегию. Хотя ситуация, в которой обе компании выберут высокую цену, будет предпочтительнее для обеих, чем выбор низкой цены, в этой игре есть один важный момент: обе компании будут постоянно думать о том, что партнер назначит более низкую цену (что эквивалентно признанию вины). Следовательно, в качестве «второго самого лучшего» варианта обе компании предпочтут более безопасный вариант низкой цены, избавляясь от страха того, что конкурент назначит более низкую цену и получит преимущество.

Как капитализм работает

на самом деле

Все это были только мифологические представления либеральной идеологии и ее отражении в экономической теории – так называемого «economix». Если бы К.Маркса спросили сегодня, с чего бы он сейчас начал писать свой «Капитал», я думаю, он ответил бы: «С анализа тайных обществ, без которых развитие капитализма немыслимо». Западная элита за последние 150 лет придумала так называемую «двухконтурную структуру власти». Первый контур – это парламент, партии, демократия и т.д., но на самом деле они уже давно ничего не решают, это лишь ширма, видимость власти. Реальная власть принадлежит второму контуру власти – теневому, глубинному «государству», которое представлено закрытыми организациями, тайными структурами, масонскими ложами и квази-масонскими клубами типа Rotary-клубов, где встречаются бизнесмены и решают все свои вопросы. Если ты занимаешься серьезным бизнесом, ты просто обязан вступить в такой клуб, иначе бизнес твой не пойдет! Сама логика развития капитализма требовала наличия таких организаций. Наличие закрытых структур необходимо для функционирования капиталистической системы. Капитализму как воздух необходимо Закулисье. Мировая капиталистическая система в экономическом отношении – это мировой рынок без национальных границ и ограничений в обмене товаров и капитала. Капитализм – это сумма суверенных в политическом отношении национальных государств. Налицо противоречие между экономикой и политикой. Крупная финансовая буржуазия имеет свои глобальные интересы далеко за пределами своих стран и правительств, и чтобы реализовать эти интересы, ей необходимо нарушать законы как своих, так и других стран. Это означает, что нужно иметь целую разветвленную, хорошо организованную сеть надгосударственных организаций, закрытых и высоко мотивированных братьев, которые становятся третьим углом в треугольнике «капитал-государство-масонство». Тайные общества и масонские организации стали исторически первой формой закрытых наднациональных структур мирового управления и согласования. Это доказывается исследованиями швейцарских математиков, которые просчитали на сверхмощных компьютерах, что в таких странах, как Италия и Франция до сих пор большая часть собственности через подставных лиц принадлежит родовой аристократии (так же, как это было и в Средние века). Все деньги мира принадлежат 147 кланам, внутри которых существует ядро, состоящее из 27 семей, и все они приходятся родственниками друг другу. О какой конкуренции вообще можно говорить тогда в серьёз?

Синдикаты и монополии ТНК

Чтобы пояснить то, что имеется в виду, вернемся к дилемме заключенных и зададимся вопросом: «А что произойдет, если мы изменим правила игры и позволим игрокам сотрудничать?» Если бы они могли сотрудничать, они смогли бы сделать выбор в пользу более высокой цены, и это было бы лучше для обоих. Это называется синдикат или тайный сговор, запрещенный законодательством всех западных стран и деятельностью таких специальных органов, как, например, антимонопольные комитеты. Это выгодно монополиям и невыгодно населению, которое будет вынуждено покупать продукцию обоих компаний по завышенным ценам. Но население уже давно никто не спрашивает, и поэтому рынок давно заменен монополиями транснациональных корпораций (ТНК). Ф. Бродель еще давно писал, что «капитализм – это главный враг рынка». Но поскольку правила игры в «дилемме заключенных» требуют отказа от сотрудничества, то фирмы, говорит нам либеральная теория, придут к такому равновесию, при котором будут вынуждены все время снижать цены в страхе, что это первым сделает конкурент. Благодаря чему? Благодаря представлению о КОНКУРЕНЦИИ! Но почему-то в действительности никто этого не делает, т.е. не опускает цены ниже себестоимости, т.к. работать себе в убыток никто не будет. Как вообще можно было верить в такую чушь на протяжении 200 лет?

Антропологический пессимизм как масонский взгляд на человека

В основе либерализма как идеологии лежит так называемый антропологический пессимизм. Суть его в том, человек изначально зол. Это ничто иное, как масонская доктрина человеческой природы. Он просто презренный червяк, извиняющийся за свое грязное существование, наполненное разнообразными эгоистическими деяниями. Но, о чудо, именно они, эти деяния, обеспечивают всему обществу всеобщее благоденствие и процветание. Через действие этой волшебной Невидимой руки или конкуренции, которая зло вдруг превращает в добро! Гадкие людишки в своей массе создают совокупный Рай на земле! Мол, рынок сам все расставит по своим местам и отрегулирует, просто не вмешивайтесь в него, и все будет окей! Вера в этот миф представляет собой краеугольный камень «религии» либерализма.

На сегодняшний день у нас нет адекватной социально-экономической теории. Верхушка западных элит контролирует знание об обществе. Ни современная экономическая наука, ни политология не изучают истинные механизмы силы сегодняшней власти и реальные центры принятия решений. Они делают все, чтобы увести внимание от них на третьестепенные проблемы и утонуть в несущественных нюансах. Лживая, полная мифов картина мира, которую навязывает нам либеральная пропаганда, никогда не даст нам описания истинного положения дел. Капитализм и конкуренция, на которой он строится, основаны на ненависти человека к человеку, злобе и самых низменных человеческих началах. Масоны сделали все, чтобы человек навсегда забыл, что он – дух, образ и подобие Бога, космическое существо, и был заключен в тюрьму ложных представлений о себе и о мире. Последняя надежда только на китайскую экономическую модель традиционного производства, основанную не на конкуренции, а на гармонии и глубинной философии Лао Цзы и Конфуция.