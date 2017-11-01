Кукольная терапия: не просто красиво

В начале этого года газета «Слово» рассказывала об удивительном бале, который прошел в Воронцовском дворце. Это был бал… для кукол. Совершенно бесплатно одесситы смогли насладиться настоящей зимней сказкой – представители кукольной «братии» (кажется, всех времен и народов!) красовались на радость детям и взрослым. Изюминкой стал тот факт, что абсолютное большинство кукол – авторские работы.

И вот совсем недавно на ул. Екатерининской, в помещении одного из лицеев города, Музей кукол и игрушек (его основатели – Сергей и Елена Филипповы) представил новую кукольную выставку, на которую тоже вход был совершенно свободным.

Почему же выставки проводятся то в Воронцовском дворце, то в помещении лицея? Очень просто: у этого Музея нет своего постоянного места, вот и путешествует он по городу, а то и отправляется в другие города, чтобы подарить радость, рассказать о древнейшем мастерстве изготовления кукол, провести мастер-классы для всех желающих.

Все многообразие кукольного мира за один раз постичь просто невозможно, но так хочется! Здесь радовали глаз куклы-мотанки, куклы традиционные, куклы-лекари, куклы-обереги. И у каждой – свое «лицо», своя биография, свое предназначение.

– Выставка представляет искусство мастеров традиционного и современного творчества Одесской области, народностей, проживающих в нашем крае, друзей из других регионов нашей страны, которые любят наш регион. В рамках выставки проходят экскурсии, презентации учебных книг мастеров народной куклы Украины, тематические встречи и лекции, мастер-классы, – рассказывают кураторы выставки, а люди, тем временем, поражаются представленными красавцами и красавицами, задавая вопросы, узнавая нечто совершенно неведомое из кукольной жизни.

– Это ведь только кажется, что кукла – игрушка, которую родители покупают своим подрастающим девочкам. Оказывается, куклы – это целый мир, необычный и довольно сложный. Об этом узнаешь на этой выставке – и поражаешься всему увиденному и услышанному, – делятся впечатлениями одесситы, которые знакомятся с экспозицией вместе со своими детьми.

Кстати, для детей здесь было продумано специальное игровое пространство, для них же проводились мастер-классы и рассказы об истории мирового кукольного мастерства.

Слушаешь – узнаешь: кукла может все – лечить и оберегать, служить талисманом и «притягивать» все самое хорошее. Так что дело вовсе не только в том позитиве, который несут куклы, они, по сути, лечат душу, а, значит, являются лекарями.

Вообще, что касается лечебных качеств, то есть куклы, которые врачуют напрямую: так, есть их яркие представители с теми или иными лекарственными травами внутри. Такие «игрушки» изготовляются по старинным рецептам и обязательно из природных материалов. Что же касается кукол-берегинь, то при их изготовлении продумывается все – и ваши личные особенности, и тот факт, с какой целью вы хотите стать хозяином такой куклы.

Ну и особой изюминкой выставки стали современные куклы на «чисто одесскую» тематику. По сути, это куклы-шаржи, как например, работы одесских авторов Александра Бессарабова и Аллы Котляр.

Тут вам и Роза Марковна, и Изенька, и одесский пожарный из позапрошлого века. Здесь каждая кукла – оживший одесский анекдот, которым можно восторгаться, над которым можно смеяться и получать самые позитивные эмоции.

Кроме мастер-классов и интереснейших познавательных лекций, на выставке можно было даже ознакомиться с арт-терапевтическим курсом «Кукла-оберег с минералами». Это специально разработанный курс по созданию народной куклы из ниток с приложением подвесок-минералов.

Что ж, остается лишь надеяться, что Музей кукол и игрушек, который пока странствует по Одессе и миру, вскоре обретет свое постоянное помещение, о котором так мечтают его создатели!