Уберите с Дерибасовской фрукты-гиганты! Бабочек тоже многовато

На городском сайте электронных петиций «Социально активный гражданин» идет сбор подписей за предложение убрать с главной улицы города фрукты-гиганты, которые появились там в конце весны. Огромные инсталляции, которые светятся в темное время суток, мол, портят внешний вид нашей любимой Дерибасовской.

Автор идеи и непосредственно самой петиции – Ирина Линникова.

«На Дерибасовской выставлены инсталляции в виде огромных фруктов, которые закрывают вид улицы и портят его днем. Можно сказать, что они неплохи вечером, когда светятся, но они слишком большие и их надо помещать на площадях, а не на сравнительно неширокой улице», – считает автор.

Но и это еще не все. В этой же петиции предлагается сократить количество светящихся бабочек на той же Дерибасовской.

«Кроме этого, слишком много вечерней иллюминации в виде бабочек наверху. Перебор явный. Предлагаю фрукты и прочие инсталляции, находящиеся на булыжной части улицы, убрать. А иллюминацию сократить вдвое», – говорится в тексте петиции.

Сбор подписей в поддержку продлится до 3 декабря 2017 года.

Тут, надо отметить, ситуация примерно такая же, как и с муралами-гигантами, которые теперь стали появляться все чаще на фасадах домов, и которые уже трудно сосчитать. Одни одесситы совершенно уверены, что чем их больше, тем веселее будет нам с вами ходить по улицам города, другие с этим категорически не согласны.

Что же касается фруктов-гигантов и светящихся бабочек на Дерибасовской, то многие полагают, что они лишь украшают главную улицу города, другие же согласны с автором петиции.

Кстати, при обсуждении этой темы в соцсетях многие одесситы выражают уверенность, что пора бы и ярмарку убрать с Дерибасовской. Она, мол, тоже очень портит внешний вид и никак не служит званию «культурной столицы». Опять же, некоторые одесситы напомнили, что она создавалась именно как ярмарка, с возможностью приобретать сельхозпродукты. А на деле получился «сплошной праздник поедания еды и пития». Другие совершенно уверены, что Дерибасовская без такой ярмарки потеряет «свое особое очарование», не говоря уже о возможности вкусно поесть на свежем воздухе, как это происходит в последние годы.

В общем, мнения разделились. Ждать, как сложится судьба светящихся фруктов-гигантов и бабочек, осталось не очень долго. Что же касается ярмарки, то, скорее всего, она все же останется на месте. Тем более, напомним, не за горами Новый год, когда эта ярмарочная «площадь» становится местом проведения и фестиваля глинтвейна, и прочих развеселых мероприятий, которые любят посещать и одесситы, и гости города.