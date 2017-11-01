Украину раскалывают вторым церковным переделом на ее «Балканах»

Согласно Международной декларации Прав человека в Конституции Украины (ст. 35) записано право всех украинских граждан на свободу вероисповедования. Также декларировано «отделение церкви от государства и государства – от церкви». Но на практике, увы, дело обстоит иначе.

Захватывая в Коломые православные храмы, экстремисты развязывают в Западной Украине («религиозных Балканах» страны) вторую вспышку столкновений между парафиянами. А это грозит опасным гражданским конфликтом всеукраинского масштаба – предупреждают политиков эксперты.

«Локальным» произволом можно разжечь глобальную войну

4 ноября сторонники Киевского Патриархата при содействии полиции незаконно завладели очередным православным храмом: на этот раз – в селе Старый Гвиздец Коломыйского района Ивано-Франковской области. Верующие и настоятель храма были выдворены на улицу. Это было сделано после того как Коломыйский горрайонный суд вынес 3 ноября решение, которым удовлетворил жалобу православной религиозной общины села на бездеятельность полиции в имевшем место инциденте попытки захвата храма 14 октября. Суд обязал правоохранителей внести ведомости в Единый реестр досудебных расследований. Но полиция – вновь была на стороне захватывающих храм.

За стремление к свободному вероисповеданию в их адрес звучали обвинения и угрозы, применялась сила. Настоятель храма Николай Кушнир и его многочисленная паства проводят теперь богослужения под стенами храма.

18 октября в г. Коломыя Ивано-Франковщины с помощью «человечков в балаклавах» деятели Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) совершили самозахват принадлежащего Украинской православной церкви (УПЦ) старинного Благовещенского храма, основанного православными в 1587 году (до появления на землях тогдашней Руси первых «униатов»). При этом захватчики, выставив рядом свои палатки, сначала «просто не пропускали» в храм его священнослужителей и прихожан. А потом, по сообщению одного из потерпевших, «было применено грубое насилие для оттеснения православных верующих от храма, в чем особо выделялся капеллан УГКЦ Николай Мединский, который лично кулаками наносил удары православным». Затем, при участии местных бойцов «Правого сектора» и организации «Золотые Львы Черной сотни», напавшие «сломали двери, проникли внутрь и выбросили нашу учебную литературу, выставили наружу наши кресты и иконы».

С 18 октября парафияне продолжают молитвенное стояние под стенами захваченного греко-католиками храма. Ивано-Франковская Епархия обратилась к мировой общественности с призывом обратить внимание на нарушение прав человека в Украине.

То групповое преступление (с признаками нарушения ст. ст. 126, 129, 178-180 УК Украины) местная полиция не хочет пресекать, а украинские СМИ уделили такому ЧП гораздо меньше внимания, чем, например, полицейской облаве в киевском ночном клубе Jugendhub. Многим кажется, что захват иноверцами православного храма – «внутренняя» беда лишь служителей УПЦ. Хотя 500 лет назад толчок к череде кровавых религиозных войн Реформации дало тоже локальное, но менее насильственное действие: доктор богословия М. Лютер самовольно прибил к дверям костела текст «95 тезисов» с критикой тогдашних порядков и нравов в Римо-католической церкви.

Нынешние власти тот «коломыйский» прецедент тоже не взяли в расчет, что политолог Руслан Бортник считает опасным недоразумением. По его наблюдениям, мы – у порога масштабной беды:

«…Западная Украина – это наши религиозные Балканы: в результате Первой и Второй уний польские власти заставили православных священников перейти в подчинение католиков (в Центральной и Южной Украине этого не было), и теперь регион являет собой пестрое историко-политическое наслоение. И все религиозные, этнические группы думают, что именно им кто-то что-то должен. Попытка что-либо там «двинуть», освятить захват, может привести к «теплой» фазе религиозной войны, когда одни и те же храмы будут переходить из рук в руки, и не двух, а сразу трех конфессий».

Усугубляет ситуацию невозможность решать споры законными способами, ввиду «невмешательства» властей. Захват Благовещенского храма в Коломые был совершен, невзирая на то, что в споре за храм Ивано-Франковский окружной административный суд вынес решение, подтвердившее право собственности на него – УПЦ. Поэтому заместитель начальника отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич отмечает:

«Это откровенный, ничем не прикрытый разбой. Если представители «УПЦ КП» свои захваты наших храмов пытаются прикрыть хоть какой-то видимостью законности, устраивая незаконные «референдумы», голосования села и т. п., то в данном случае мы являемся очевидцами откровенного, ничем не прикрытого бесчинства и беззакония, поскольку вся юридическая составляющая полностью на стороне УПЦ».

Кстати, ЗУ «О свободе совести и религиозных организациях», предписывая госорганам защищать права собственности религиозных общин, предусматривает их право отменять госрегистрацию (добиваясь роспуска) общины, осуществившей самозахват культовых сооружений. Но на практике это ни разу не применяли и ни один организатор таких преступлений не понес ответственность, установленную законом. Такое попустительство ведет к «беспределу»…

«Мы не согласны с тем, как дела решаются по закону…». Как быть?

«Обосновывая» совершенный захват Благовещенского храма Коломыи, спикер епархии УГКЦ отец Олег Грыцив сделал очень показательное заявление: «Мы не согласны с тем, как дела решаются по закону, и хотим вернуть собственность. Такова воля общины».

А его коллеги огласили более опасные агрессивные намерения. Так, капеллан (УГКЦ) военизированной организации «Золотые Львы Черной сотни» Михаил Дзюба на своей странице в социальной сети Facebook пообещал, что униаты вскоре вернут все храмы, которые были когда-либо в собственности УГКЦ. А экс-капеллан ДУК «Правый сектор» Михаил Забанджала (позывной Русич) на следующий день после захвата храма в Коломые опубликовал список 110 других храмов в Тернопольской епархии, на которые претендуют «активисты» УГКЦ, хотя эти сооружения по закону принадлежат УПЦ, неканонической «УПЦ Киевского патриархата» и «автокефальной» православной (УАПЦ) церквям...

Это новый поворот в истории четверть векового наступления на православную церковь в современной Украине. До этого на храмы УПЦ предъявляли претензии преимущественно представители созданной под покровительством Л. Кравчука организации «УПЦ Киевского патриархата». Теперь же на то, что они ранее захватили, начали претендовать «униаты» – представители восточно-католической церкви византийской литургической традиции (преемницы Руськой униатской церкви, созданной в конце XVI века по хитрому замыслу «окатоличивания» тогдашних православных). Можно предполагать, что это – дальнейшее развитие проекта создания «единой поместной церкви», со ставкой на УГКЦ, официально признанной в католическом мире, чему могут лишь завидовать последователи отколовшегося от канонического православия Филарета с его «УПЦ Киевского патриархата», не признанной ни одной православной церковью мира.

Впрочем, готовность иерархов УГКЦ остро конфликтовать с временными союзниками из «УПЦ Киевского патриархата» Р. Бортник воспринимает пока скептически, отмечая, что обе эти организации основной мишенью определили подвергаемую дискриминации УПЦ. Ее священникам и верующим следует ожидать нового натиска сотрудничающих между собой униатов УГКЦ и «УПЦ Киевского патриархата», причем политолог прогнозирует, что впереди – масштабная операция захвата храмов по всей Западной Украине, включая важный духовный центр православия – Свято-Успенскую Почаевскую Лавру, основанную в 1240-м году из-за нашествия монголо-татар на Киев:

«Особо их интересует Почаевская лавра – все остальное может быть лишь информационным прикрытием, попыткой придания событиям исторического контекста».

Почаевская лавра – столп украинского православия

За последние три с половиной года не раз предпринимались попытки захватить Почаевскую Лавру. Уже 25 февраля 2014 г. обитель окружили прибывшие из Тернополя и Киева активисты майдана, заявив, что, хотят проверить, не скрывается ли там (уже показанный на пресс-конференции в Ростове-на-Дону) экс-президент Украины В. Янукович и 200 «титушек». Прибывшими руководил местный священник «УПЦ КП» Анатолий Зинкевич. Но их намерения сорвали паломники, находившиеся в Лавре: люди живой стеной стали, защищая святыню, читая молитвы вместе с монахами. И идти на штурм экстремисты тогда не решились – ушли. А Митрополит Почаевский Владимир на коленях благодарил паломников и волынян, начавших прибывать со всей области для защиты монастыря.

В 2015 г. произошла новая провокация. Пытаясь вызвать возмущение верующих и возглавить «протест», активисты «Правого сектора» пустили слух, якобы из Почаевской лавры вывозят в Россию чудотворную икону Почаевской Божией Матери. Но служители храма развеяли навет несведущих. А в 2016-м и 2017-м годах недруги распускали слухи о, якобы, наличии в монастыре оружия с маркировкой «ДНР» и «ЛНР». Пользуясь этим, Тернопольский областной совет в 2016 г. обратился к Президенту Украины с требованием передать территорию Свято-Успенской Почаевской лавры в собственность государства: якобы для организации там заповедника.

На захват Почаевской лавры теперь могут пойти активисты не только Киевского патриархата, но и «старших товарищей» из УГКЦ. Ведь у истоков захватов православных храмов в 90-е годы стояли именно греко-католики и «покровители» созданного тогда Киевского патриархата, известные всей Украине народные депутаты: Лилия Григорович, Иван Заяц, Борис Тарасюк, Николай Жулинский, Иван Драч, Ярослав Кензьор, Василий Червоний, Павел Мовчан.

Сейчас православные миряне и монахи Ровенской области с тревогой каждый день ждут новых попыток захвата Лавры: в 2017-м многие села там лишили православных храмов и приходится молиться в Лавре и в монастыре святой праведной Анны. Его монахини стали получать угрозы, а против действующего там источника целебной воды распространяют слух об «усыхании», чтобы отвадить паломников. Монахи, монахини и светские православные молят Пресвятую Богородицу защитить православных, как это было не раз. Услышит ли их мольбы Матерь Божия? Спасет ли Бог, как было не раз?

Уроки истории

В начале-середине 90-х православные храмы в современной Украине захватывали в основном в Западных областях, при молчаливом согласии, а то и при непосредственном участии представителей государственной власти. Всего же таких «горячих точек» в Украине известно не менее 900! Этот пожар несколько утих к концу нулевых, а революция 2014 г. вновь вдохновила актив «Киевского патриархата» и УГКЦ возобновить войну против УПЦ.

Попытка нападения на Киево-Печерскую лавру – духовное сердце Киева, «матери городов русских» – была предпринята уже в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года. В присутствии представителей УПЦ КП боевики «Самообороны Майдана» пытались осуществить штурм обители. На защиту православной святыни встали живой стеной верующие.

Как сообщал председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, в 2014-2016 гг. у Церкви отняли 40 храмов, которые перешли в подчинение непризнанного в православном мире «Киевского патриархата». Храмы в основном захватывались на западе страны – в Ровенской, Тернопольской, Волынской, Львовской областях, несколько случаев зафиксированы на Киевщине.

В 2016-2017 годах волна нападений на храмы прокатилась и по Одесщине. 18 мая была совершена попытка захвата храма Иоанна Сочавского в Белгороде-Днестровском. В тот день на территорию храма ворвались люди в камуфляжах, балаклавах и с битами в руках, среди которых были известные в Одессе «активисты майдана». Настоятель храма отец Рустик начал бить в набат, и горожане сбежались к храму, заблокировав захватчиков и вынудив их отступить. Но их лидеры высказали угрозы и в адрес верующих, и духовенства, заявив, что позже найдут способ расправиться с ними.

Многочисленные ограбления и осквернения святынь, попытки поджогов, провокации против священников в Одесской области сопровождались истерией в социальных сетях, активно раздуваемой представителями НГО, по странному стечению обстоятельств являющихся либо приверженцами Киевского патриархата, либо – греко-католиками.

По накалу враждебности к православным события нынешнего времени приближаются к пережитому нашей страной в 90-х. Интересующимся судьбами православия, а тем более молодым людям, которых неумные политики могут вовлечь в недобрые дела, небесполезно будет напомнить о судьбе одного из самых ревностных «деятелей», изгонявшего из храмов православных и участвовавшего в избиениях священников.

В Ровенской области до сих пор с содроганием вспоминают нардепа и экс-губернатора Василия Червония, под руководством которого были разгромлены десятки храмов в Ровенской области и на Волыни, захвачены епархиальные управления, кафедральные соборы в Луцке и Ровно и епархиальные управления в Херсоне, Виннице.

Вот лишь некоторые факты бесчинств под его руководством и при непосредственном участии.

По воспоминаниям заместителя Председателя Союза православных братств Украины игумена Тихона (Жилякова), Воскресенский собор в Ровно штурмовали не один раз. «Сначала филаретовцы ворвались в храм, избили, облили кислотой священнослужителей и верующих, водворили на горнем месте в алтаре портрет Т.Шевченко и флаг Украины. Вскоре подъехали на автобусах около двух тысяч УНСОвцев из Галиции и принялись зверски избивать беззащитных верующих». После того как филаретовцы овладели собором, Госкомрелигий записал в документах, что «по желанию общины» храм переведен в «Киевский патриархат». Требования судов вернуть собор Украинской Православной Церкви до сих пор не приведены в исполнение.

Во время разгрома Волынской духовной семинарии книги из семинарской библиотеки были вынесены и торжественно сожжены.

Во время захвата в Луцке Свято-Троицкого кафедрального собора Украинской Православной Церкви зверски были избиты протоиерей Петр Муляр и протоиерей Леонид Мельничук, которому разбили голову железным прутом, а прихожанка, которой были нанесены тяжкие телесные повреждения, через некоторое время скончалась.

Практически одновременно со штурмом собора был захвачен Свято-Феодосиевский храм Луцка. При этом были зверски избиты священники и прихожане храма. Настоятеля протоиерея Валентина Негоду боевики пропускали сквозь строй, жестоко били, вырывали волосы. Попытавшийся поднять вопрос о возвращении храмов Украинской Православной Церкви митрополит Луцкий и Волынский Нифонт также подвергся нападению. Ему перерезали вены на правой руке и пытались убить.

Организатором всего этого бесчинства был Василий Червоний, гордившийся своей миссией изгнания «неправильной» церкви. Ни одного уголовного дела по вопиющим фактам покушения на убийство, избиений, пыток тогда заведено не было. А 4 июля 2009 года Василий Червоний был убит ударом молнии во время ловли рыбы близ села Деражное. Молва на Волыни до сих пор считает это «карой Господней».

P.S.

В Евангелии от Матфея (гл. 22) записаны слова Христа: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». Но некоторые политики готовы спорить с самим Иисусом, пытаясь подчинить отделенные от государства церкви – своей жажде разделять и властвовать. Как видим, Бог им судья. Но нарушение властями и полицией Конституции Украины – основополагающего права человека на свободу совести и вероисповедания, может привести к событиям, которые выведут конфликты внутри страны на новый, еще более опасный и кровопролитный уровень.