Приватизируют даже слонов и тигров

Министр финансов Александр Данилюк на днях сообщил о том, что Международный Валютный Фонд предоставит Украине 3 миллиарда долларов кредита в начале 2018 года. Но только после приватизации государственных предприятий. И после того, когда МВФ увидит результаты пенсионной реформы. Но вначале необходимо решить кадровый вопрос в Фонде государственного имущества Украины. По сей день он без полноценного руководства. А с принятием Государственного бюджета страны мы узнаем сумму запланированных доходов от приватизации. В нынешнем году вместо 17 миллиардов гривен план был выполнен всего на несколько миллионов. В Кабинете министров предлагают к приватизации государственные цирки и даже киностудии. Например, киностудию имени Довженко. Вполне возможно, что с молотка пойдет и Одесская киностудия. В прошлом году там были скандалы, связанные с гостиницей этого предприятия культуры. Дело в том, что кое-кто самовольно заселился в гостиницу. И теперь она представляет собой общежитие. А у наших приватизаторов давно вошло в привычку продавать государственные объекты вместе с людьми. Как это было в прошлом году с продажей бывшего одесского завода «Сельмаш» на Пересыпи. Теперь вот вместе с цирками могут приватизировать и слонов с тиграми. А такие лакомые объекты, как ОПЗ, который простаивает из-за отсутствия сырья, и Одесская Теплоцентраль пока не пользуются интересом у инвесторов. Нашу теплоцентраль давно можно было продать, когда на нее были покупатели. Мне приходилось не раз бывать на этом предприятии. Оборудование там, которое вывезено еще из Германии в счет репараций. И все оно в дырках, как от огня крупнокалиберного пулемета. Заявку на покупку Теплоцентрали мог бы подать Одесский горсовет. Только у него другие планы: по мощению тротуарной плитки. И деньги на приватизацию Теплоэлектроцентрали вряд ли найдутся.