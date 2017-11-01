Схватка щита и меча

Национальное агентство по предотвращению коррупции составило административные протоколы о нарушении только ему известных регламентов и инструкций на директора Национального Антикоррупционного бюро Артема Ситника и специального антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого. В ответ НАБУ «наехало» на агентство по предотвращению коррупции. И началась стычка двух антикоррупционных органов. Таких органов в нашей стране уже около десятка. И все они хотят показать свою пользу. На днях Национальное Антикоррупционное бюро начало расследование на предприятии, принадлежащем Петру Порошенко и его компаньону народному депутату Сергею Кононенко относительно завышения стоимости бронетранспортеров для армии. По мнению детективов эта сумма по меньшей мере втрое выше реальной. Активность Национального Антикоррупционного бюро вполне понятна: впереди рассмотрение проекта государственного бюджета страны. И НАБУ явно претендует на солидный кусок. Оно уже сейчас потратило миллионы гривен на свою деятельность. Но коррупции в стране меньше не становится. И чем дальше будет продолжаться борьба между антикоррупционными органами, тем дальше будет прорастать корень коррупции.