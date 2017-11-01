В Одесской области нет вакцин от смертельно опасных болезней

Такую информацию огласил в ходе аппаратного совещания директор департамента здравоохранения Вячеслав Поляный.

По его словам, в регионе вообще отсутствуют вакцин от дифтерии, гангрены и укусов каракуртов и гадюк.

Кроме того, в крайне ограниченном количестве имеются вакцины от бешенства и столбняка. Что же касается ботулизма, вспышка которого была отмечена нынешний летом, то инъекций хватит на лечение всего десяти человек!

Губернатор Максим Степанов назвал ситуацию катастрофической и обвинил во всем руководство Минздрава.

По его словам, «…начиная с июня мы многократно обращаемся в Минздрав с просьбой разрешить закупить необходимые вакцины самостоятельно, на свои деньги, если они не могут нас обеспечить!»

Однако никакого внятного ответа до сих пор не получено. Более того, на шесть официальных обращений по этом поводу региональные власти получили отказы. Причем не мотивированные.

«Они там в игрушки играют. А цена этим играм могут стать человеческие жизни. Это просто преступная бездеятельность!», — отметил Максим Степанов.

Он пообещал, что уже сегодня лично обсудит сложившеюся ситуацию с премьер-министром Владимиром Гройсманом.