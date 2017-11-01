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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

В Одесской области ссора снова завершилась стрельбой

Категория: Новости


Один из участников конфликта, происшедшего в селе Старые Трояны Килийского района.

Там один из спорщиков в качестве последнего аргумента применил ружье, из которого несколько раз выстрелил в голову своего оппонента.

И хотя стрелявший использовал резиновые пули и пострадавший выжил, в тяжелом состоянии он был госпитализирован. А против его вооруженного оппонента возбудили уголовное дело. Теперь за нанесение тяжких телесных повреждений ему грозит до семи лет лишения свободы.



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