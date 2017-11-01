Мы очень ждали, и вот, наконец, завтра!

15 ноября 2017 мы проведем празднование Дня студента в одном из лучших ночных клубов столицы Украины! Конкурсы, развлекательная программа от студентов, розыгрыши ценных призов, уважаемые приглашенные гости, шутки, танцы, лучшие студенты Украины, близкие друзья, даже родители некоторых из наших студентов будут на нашем празднике!

При содействии Президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Васильевича Кивалова и по инициативе директора Киевского института интеллектуальной собственности и права Василия Ивановича Фелика было принято решение провести на масштабном уровне празднование «Дня студента 2017» для лучших студентов Украины!

Так, в течение достаточно длительного времени происходила подготовка для проведения одного из ярких праздников студенчества и уже завтра, все студенты, приглашенные ими гости и наш руководящий и преподавательский состав проведут незабываемый праздничный вечер!

Представители студенческого совета Киевского института интеллектуальной собственности и права Национального университета «Одесская юридическая академия» организовали подготовку студентами танцевального, вокального и комедийного номеров для развлекательной части вечера. На праздничной сцене появятся талантливые и активные студенты не только Киевского института, но и колледжа! Кроме того, было выделено 15 шуточных номинаций для студентов, среди которых определили самых ярких представителей в каждой и изготовили даже персональные дипломы для вручения победителям!

Чтобы праздник нашим студентам запомнилось надолго, для них подготовлен также ценный подарок в виде двух билетов на концерт известного украинского исполнителя Монатика, который состоится на днях в том же ночном клубе! Также разыграем сертификаты на бесплатное угощение кофе в кафе, расположенном в общежитии при Киевском институте. А сколько еще приятных сюрпризов ждет наших гостей... Стоит прийти и увидеть все своими глазами!

До встречи!