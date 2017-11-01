Сразу два серьезных пожара произошли накануне в районе Одессы

На 6-й станции Большого Фонтана возгорание произошло в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома на улице Экономической.

К счастью, пожарным удалось не позволить распространиться огню на соседние квартиры.

Как выяснилось, причиной стала неисправная розетка.

А незадолго до этого более масштабный пожар призошел в двухэтажном курене в неподалеку от Черноморска.

Там огонь охватил площадь более тридцати квадратных метров.

Бороться с огнем пожарным пришлось более часа.

Пострадавших нет. В ликвидации пожара принимали участие 7 единиц спецтехники и более двадцати человек личного состава.