Сразу два серьезных пожара произошли накануне в районе Одессы

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
На 6-й станции Большого Фонтана возгорание произошло в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома на улице Экономической.
К счастью, пожарным удалось не позволить распространиться огню на соседние квартиры.
Как выяснилось, причиной стала неисправная розетка.
А незадолго до этого более масштабный пожар призошел в двухэтажном курене в неподалеку от Черноморска.
Там огонь охватил площадь более тридцати квадратных метров.
Бороться с огнем пожарным пришлось более часа.
Пострадавших нет. В ликвидации пожара принимали участие 7 единиц спецтехники и более двадцати человек личного состава.