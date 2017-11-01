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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

С начала года на дорогах области погибли более двухсот человек

Категория: Новости


Такие данные привел на встрече с журналистами начальник Патрульной полиции Одессы Юрий Рыбак.

По его словам,  с начала гола в области произошло 1203 ДТП. Из них 819 –с пострадавшими.

В результате 208 человек погибли.

Что же касается непосредственно Одессы, то на улицах города произошло 9005 ДТП, из которых 951- с пострадавшими. Из них 60 человек погибли.

Отметим, что в результате от банальных ДТП в одном одесском регионе погибло больше людей, чем за тот же срок – во всей зоне АТО.



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