С начала года на дорогах области погибли более двухсот человек

Такие данные привел на встрече с журналистами начальник Патрульной полиции Одессы Юрий Рыбак.

По его словам, с начала гола в области произошло 1203 ДТП. Из них 819 –с пострадавшими.

В результате 208 человек погибли.

Что же касается непосредственно Одессы, то на улицах города произошло 9005 ДТП, из которых 951- с пострадавшими. Из них 60 человек погибли.

Отметим, что в результате от банальных ДТП в одном одесском регионе погибло больше людей, чем за тот же срок – во всей зоне АТО.