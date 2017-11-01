С января по ноябрь нынешнего года патрульными полицейскими по «горячим следам» раскрыто более тысячи преступлений

Такие данные привел на пресс-конференции начальник Патрульной полиции Юрий Рыбак.

По его словам, из них девять убийств, восемьдесят семь грабежей, девятнадцать разбоев и девятнадцать угонщиков Кроме того, задержаны с поличным триста девять торговцев наркотиками. Что , как выяснилось , в точности совпадает с номером соответствующей статьи в УК Украины.

Впрочем, Юрий Рыбак заверил журналистов, что это просто случайное совпадение.

Добавим, что за тот же период было разыскано сорок три угнанных автомобиля.