Вакцина от ботулизма и полиомиелита появятся в Одесском регионе р не ранее чем через полгода

Да и то лишь в том случае, если заявка на закупку поступит незамедлительно.

Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Вячеслав Полясный.

По его словам, особенность ситуации с препаратами от этих заболеваний является то, что у них очень короткий срок годности.

Поэтому т.с. «на склад» их никто в мире не производит. Только строго под заказ. Поэтому «бесхозных» вакцин нигде нет. А на их производство и все сопутствующие процедуры необходимо время.

Поэтому даже в самом лучшем случае, если Минздрав оформит заявку до конца месяца, вакцины поступят в регион не ранее апреля следующего года.

Поэтому, по убеждению губернатора, медлить недопустимо, поскольку, как свидетельствует опыт, всплеск заболеваний приходится как раз на конец весны и начало лета.