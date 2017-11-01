Двое мошенников под видом социальных работников обманули пенсионерку

Двое мошенников под видом социальных работников пришли к пенсионерке, сообщили ей – в нашей стране в оборот вошли новые деньги и старые купюры срочно необходимо обменять.

Доверчивая жительница Овидиополя поверила аферистам, потому что они принесли ей продуктовый набор, полагающиеся пожилым людям. Женщина отдала им все свои сбережения (30 тысяч – все, что собиралось на «чёрный» день), а в злоумышленники отдали ей закрытый конверт, в котором якобы лежат новые деньги. Только открыть его следовало спустя некоторое время.

Однако в назначенный день старушка обнаружили вместо денег «пустышки». Об этом обманутая женщина обратилась за помощью к журналистам, а те уже сообщили сотрудникам полиции и проводятся оперативно-розыскные мероприятия.