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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Грипп наступает

Категория: Новости

Грипп наступает

В Одессе предполагается увеличение количества заболевших на 14%, однако эпидемиологи заверяют, что причин тревожиться у одесситов нет.
По данным директора управления здравоохранения ОГА Вячеслава Полясного, с сентября в Одесском регионе заболели гриппом 56 тысяч человек, их них - 75% дети, но эти цифры ниже уровня эпидпорога на 25%.
В ОГА заверяют, что в регионе имеется достаточное количество вакцин против гриппа - около 100 тысяч доз, а привиться необходимо, в среднем, 39 тысячам одесситов. В то же время появление нового вируса гриппа «Мичиган» повлияет на рост заболеваемости в Одессе и области.



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