Грипп наступает

В Одессе предполагается увеличение количества заболевших на 14%, однако эпидемиологи заверяют, что причин тревожиться у одесситов нет.

По данным директора управления здравоохранения ОГА Вячеслава Полясного, с сентября в Одесском регионе заболели гриппом 56 тысяч человек, их них - 75% дети, но эти цифры ниже уровня эпидпорога на 25%.

В ОГА заверяют, что в регионе имеется достаточное количество вакцин против гриппа - около 100 тысяч доз, а привиться необходимо, в среднем, 39 тысячам одесситов. В то же время появление нового вируса гриппа «Мичиган» повлияет на рост заболеваемости в Одессе и области.