В Одесской области двое суток искали девочку

В селе Подольском районе двое суток полицейские, родители, родственники, односельчане и одноклассники искали девочку, которая пропала без вести. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Как выяснилось, 14-летняя девочка сбежала от отца, который хотел отвезти ее в больницу для проведения медицинского обследования на предмет психического здоровья. Мужчина сразу сообщил об этом полицейским. Опросив всех родственников. соседей и родственников подростка, правоохранители совместно с местными жителями прилегающую к селу территорию.

В конечном итоге девочку нашли на чердаке собственного дома. По словам девочки, она боялась, что отец оставит ее в больницу, где ей будут делать болезненные процедуры, потому сбежала от него. Днем она пряталась в лесу, а ночевала на чердаке. Теперь семья будет находиться под наблюдением социальных служб