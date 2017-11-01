Иностранец пытался похитить из автомобиля сумку с документами и деньгами

В Одессе 25-летний иностранец пытался похитить из автомобиля одессита сумку с документами и деньгами.

Как сообщили в пресс-службе полиции, к правоохранителям обратился 33-летний мужчина, заявив, что из его авто неизвестный мужчина пытался похитить сумку и деньги в сумме 1 000 гривен.

Спустя несколько часов полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний гражданин страны постсоветского пространства.

Так, было установлено, что иностранец шел по ул. Бугаевской и заметил припаркованный автомобиль «Hyundai». Когда он проходил мимо авто, то заметил, что в машине находится черная сумка. Незаметно иностранец открыл дверь машины и похитил сумку. Однако в этот момент его заметил автовладелец. Злоумышленник бросил добычу и сбежал.

По данному факту было начато уголовное производство по ч.2 ст.15 та ч.1 ст.186 Уголовного кодекса Украины.



