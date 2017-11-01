Власти Одессы и области расширят программу по борьбе со СПИДом и туберкулезом. Об этом сообщает департамент информации Одесского горсовета.

Депутаты, представители департаментов, медицинских учреждений и общественных организаций, работающих в сфере ВИЧ-сервисных услуг обсудили формирование проекта городской Программы по противодействию ВИЧ/СПИДу, туберкулезу, гепатитам на 2018-2020 годы.

Программа основана на опыте международной инициативы Fast Track Cities, которая ставит целью до 2030-го года окончательно победить эпидемию ВИЧ в больших городах. Одесса присоединилась к этому движению, когда Одесский мэр Геннадий Труханов подписал Парижскую декларацию в феврале 2017 года.

Напомним, по решению Одесского облсовета, городские туберкулезные клиники планируется объединить с центром ВИЧ и перевести за город – в район села Усатово.

Добавим, по данным "Центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины", только в октябре 2017-го года в Одесской области выявлено 205 новых случаев ВИЧ-инфицирования, из них диагноз "СПИД" был поставлен 124-м пациентам.

Всего за десять месяцев 2017-го года в Одесской области зарегистрировано 1 тыс. 966 новых случаев ВИЧ-инфицирования, за это время в регионе скончались 278 человек, болевших СПИДом.