К Новому году в Одессе ожидается череда подорожаний. Причем будет подниматься в цене не только еда, что к 1 января уже стало традицией, но и услуги обеспечивающих организаций.

Так, одесситам рекомендуют запасаться красной икрой. Во всяком случае, тем, кто может позволить себе поставить икру на новогодний стол. В декабре она может серьезно подорожать - на 45-50%. Как сообщают эксперты, подъем цен на икру происходит от подорожания самого продукта. Следует также помнить, что этот продукт только импортный.

Ожидается также очередное подорожание электроэнергии. Хоть нас некогда заверил пропавший экс-премьер Арсений Яценюк, что электроэнергия будет дорожать в три этапа, которые давно закончились, на самом деле конечной точки не случилось. Тарифы поднимутся на 10-15%. Правда, пока для небытовых потребителей.