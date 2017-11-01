В Суворовском районе водитель сбил человека, бросил автомобиль и скрылся

Происшествие произошло накануне на Днепропетровской дороге. По информации Патрульной полиции, там водитель «БМВ»неожиданно начал движение на запрещающий знак светофора и сбил переходившую дорогу по переходу пожилую женщину.

После чего продолжил движение и столкнулся с автомобилем «Шевроле». После чего бросмил свой автомобиль и скрылся.

Проводится расследование. Полиция принимает меры по розыску виновника происшествия.

После его задержания виновнику предстоит ответить сразу по трем статьям уголовного кодекса-за нарушение правил дорожного движения, за оставление человека в опасном для жизни состоянии и за то, что скрылся с места ДТП.