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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

В Суворовском районе водитель сбил человека, бросил автомобиль и скрылся

Категория: Новости


Происшествие произошло накануне на Днепропетровской дороге. По информации Патрульной полиции, там водитель «БМВ»неожиданно начал движение на запрещающий знак светофора и сбил переходившую дорогу по переходу пожилую женщину.

После чего продолжил движение и столкнулся с автомобилем «Шевроле». После чего бросмил свой автомобиль и скрылся.

Проводится расследование. Полиция принимает меры по розыску виновника происшествия.

После его задержания виновнику предстоит ответить сразу по трем статьям уголовного кодекса-за  нарушение правил дорожного движения, за оставление человека  в опасном для жизни состоянии и за то, что  скрылся с места ДТП.



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